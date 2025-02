Debatt: Varför gör Trump upp med Putin?

I grunden handlar det för Ryssland om en absurd föreställning om att återskapa Sovjetunionens gränser och återställa den gamla världsordningen. Ukrainas närmanden till väst under hela 2000-talet är läskigt för Putinisterna. Vid flertalet tillfällen har Putin försökt mygla in Moskvatrogna i Ukrainas politiska ledning.

Det har inte gått särskilt bra eftersom det Ukrainska folket ser sig som en del av Europa och EU snarare än som en lydstat till Ryssland. Under majdanrevolutionen 2013 blev detta synnerligen klart. Strax efter detta började förflyttningen av uniformerade män utan landsbeteckning till Krim. Legoknektar köptes in och planerna för fullskalig invasion påbörjades, allt inför öppen internationell ridå. Här borde givetvis såväl NATO som EU och USA klivit in och stoppat allt i sin linda.

De flesta känner till att det fullskaliga anfallskriget inleddes i februari 2022. Trots år av förberedelser misslyckades konvojer och raketer slå ut Kiev. Här vaknade omvärlden till och Ukraina har fått militärt stöd, fast inte tillräckligt.

Det senaste året har varit ett ställningskrig där många människoliv offrats för frihet och västvärldens ideal. Även ryssar, allsköns legoknektar, vitryssar och nordkoreaner har strykt med. Att omvärlden med tystnad accepterar Nordkoreas inblandning är absurt.

När nu Trump tagit makten i USA ser han chansen att tjäna sig en hacka på konflikten. USAs roll skall tonas ner och Ukraina skall betala tillbaka. Hur når man då det målet tänker Trump? Jo, jag gör upp med Putin och skapar den starkes fred. Blir vi av med den där besvärlige Ukrainske presidenten så kan Ukraina bli en lydstat till Ryssland och vi amerikaner kan dra oss tillbaka efter att ha säkrat mineraltillgångar. EU måste lämnas utanför förhandlingarna eftersom de aldrig kommer acceptera något som innebär att Ukrainas självständighet urholkas.

Diktator Putin gnuggar händerna och skrattar i smyg åt amerikanarnas naivitet. ”First we take Kiev then we take the rest” tänker den forne KGB chefen. För Trump spelar det egentligen ingen roll, bra för amerikansk buisness, ryssarna är ändå inget hot, nämn en rysk produkt som lyft på världsmarknaden. Dessutom blir detta Europas problem och även det är bra för amerikansk business. Att det handlar om diktaturer och att spela självaste Nordkorea i händerna är ett mindre problem, frihet och ideologi är helt enkelt underordnat pengar och makt för Trump, Putin och deras polare.

Prekärt läge, men hur skall man då tänka, vore det inte skönt med fred på Trump och Putins villkor? Nej, en fred på segerherrens villkor på bekostnad av självständighet och frihet är mycket farligt för EU. När Trump ändrar världsordningen betyder det att han sannolikt inte skulle stötta upp mot aggressioner mot andra Natoländer i Putins närområde. Det EU måste göra är att samlas och stå upp för Ukrainas frihet, samtidigt behöver energipolitiken lösas gemensamt och diskussionen om den gemensamma säkerheten måste komma igång på allvar. Vi kan inte låta Putins marionetter utplacerade i EU-länderna styra agendan. Detta är inte någon annans ansvar, utan det är ditt, mitt, och andra européer som tror på frihets ansvar!

Pär Löfstrand

Ledamot representerande Östersunds kommun och Liberalerna i den Europeiska Regionkommittén