Ledarkrönika: Sportsommar med NU

Nu är EU-valet över och politiken tar snart sommarlov. Här på tidningen.nu kommer vi att gå in i ett sommar-läge, även om vi naturligtvis inte tar sommarledigt helt. Det går fortfarande att gå in och läsa spännande artiklar även under din semester och några av artiklarna kommer att ha tema sport.

Idrott och stora idrottsevenemang ligger mig varmt om hjärtat och en gång i tiden ville jag bli sportjournalist. Ni som läser tidningen noggrant har kunnat se att jag då och då försöker att skriva om allt från idrottspolitik till idrottshistoria. I sommar kommer det att bli en artikelserie som vi kan kalla för Sportsommar med NU.

På fredag i veckan kan den som är sportintresserad titta på Friidrotts-EM och på fredag börjar fotbolls-EM. Det sistnämnda tyvärr utan svenskt deltagande, men för egen del tycker jag att det ska bli spännande att följa Georgien, som gör debut i ett stort fotbollsmästerskap. För mig är det en stor del av mitt intresse för fotboll – att följa så kallade underdogs. Jag minns ett VM där Ukraina var med och där jag hejade mycket på dem. Det var långt innan Putin gick in och gjorde anspråk på deras territorium. Ukraina är med i år också och sjävklart kommer jag att heja på dem.

Kritiker kan ibland säga att de inte är nationalister och därför inte hejar på Sverige när det är sportevenemang. Men det behöver inte handla om nationalism, snarare gemenskap. Och många är som jag, som hittar andra favoriter att heja på när Sverige eller svenskar inte är med.

I slutet av juli börjar det som för mig är sommaren sporthöjdpunkt – OS i Paris. Det är en folkfest utan dess like och det är skönt att det i år går i ett land som är demokratiskt. Det känns alltid lite tudelat när OS har arrangerats av Kina eller Ryssland. Ett OS i Saudiarabien eller Qatar kanske kommer att bli verklighet och det vore i så fall mycket bekymmersamt.

Det finns aktuella frågor som rör idrott och som är politiska frågor. Vi har genom åren diskuterat förbud av proffsboxning, idrottsklubbars ansvar för stök och polisinsatser och Rysslands eventuella deltagande i stora mästerskap. Under sommaren har jag för avsikt att ta upp några av alla dessa ämnen som rör sport och politik. Jag hoppas att kunna bidra till nya infallsvinklar och att ni får upp ögonen för flera viktiga ämnen som rör idrott.

Häng med på sportsommar med NU!