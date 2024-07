Minnesord Lars Sundin (1933-2024)

Lars Sundin, Borås, före detta riksdagsledamot för Folkpartiet, har avlidit 91 år gammal. Han efterlämnar hustrun Ann-Margret och tre söner, Bertil, Fredrik och Olof, med hustrur och åtta barnbarn.

Lars Sundin blev – efter studentexamen fil. kand och fil. mag vid Lunds universitet – adjunkt, en mycket populär sådan vid Halib, Högre Allmänna läroverket i Borås (där undertecknad Gunnar Andrén lärde känna honom 1957), i dag Bäckängsskolan.

Att Lars var politiskt intresserad och dessutom kunnig visste alla. Snart blev han ledamot av först Brämhults kommunstyrelse, sedan Borås stadsfullmäktige och åren 1985-1994 riksdagsledamot för dåvarande Folkpartiet (undertecknad Jan Björklund var en mandatperiod hans ersättare).

Lars Sundin var verksam i justitieutskottet, försvars-, konstitutions- och kulturutskottet, det sistnämnda naturligt efter att varit ledamot och bland annat ordförande i hemstadens kulturnämnd.

Ingen kan väl vara överraskad över att textil-, utbildnings- och biblioteksfrågor var ämnen för hans särskilda intressen i riksdagen, utöver försvaret. I15 i Borås var hans – och Jan Björklunds – hemregemente (1624-1998). Ett kuriosum: Han och dåvarande ledamoten av försvarsutskottet Lotta Edholm, nu skolminister (L), åkte 1993 på studiebesök till marinen i Karlskrona. Med på resan via Sotenäs, inklusive Hercules-transport (ensamma, fastspända i det enorma lastrummet!) och ubåtsfärd, var blivande partiledaren och utbildningsministern Lars Leijonborg (och Gunnar Andrén, då NU-redaktör).

Att Lars var starkt uppskattad av elever, lärar- och riksdagskollegor, finns många vittnesmål om. En orsak var hans förmåga att kunna skilja på sak och person – oenighet i sak, men vän med meningsmotståndare.

Lars var därtill en mycket förnämlig iakttagare av saker och händelser och medverkade under decennier med olika former av – uppskattade – berättelser och kåserier i Borås Tidning. De gavs senare ut i bokform under titeln ”Ögonblick i Borås” (2015).

Lars var fram till sin bortgång engagerad för Liberalerna. Veckan före EU-valet var han bekymrad för sitt partis opinionsmässiga underläge.

– Men det reder upp sig, sade han (till mig GA).

Han fick rätt.

Jan Björklund, före detta partiledare(tidigare Skene)

Gunnar Andrén, före detta riksdagsledamot (tidigare Viskafors)

Anna Svalander, kommunalråd Borås

Per-Eric Stjerna, ordförande Liberalerna Borås