Nato behöver besluta om långsiktigt stöd till Ukraina

Ryssland bombar ukrainska förskolor och barnsjukhus. För att de kan. Det är sannerligen dags för västvärlden att lägga in en högre växel och förse Ukraina med det som de behöver. Förhoppningsvis är det just där fokuset har varit under det Nato-toppmöte som har pågått under veckan och som avslutas idag.

Risken är dock överhängande att Ukraina fortsatt kan vänta sig otydlighet och senfärdighet från väst. Joe Biden har lovat mer stöd till Ukrainas luftförsvar, men allt är mer tillfälliga lösningar och inget rejält långsiktigt. Natos Jens Stoltenberg har föreslagit ett flerårigt stöd på 100 miljarder dollar, men något sådant har man inte kunnat komma överens om. Medan ukrainska barn bombas åker Ungerns Viktor Orbán istället och gullar med både Putin och Xi-Jinping.

Det Putin vill se är ett väst som är splittrat och som inte kan bestämma sig. Han vill att vi ska stå oeniga inför Ukrainas framtid. Orbáns besök, Donald Trumps vallöften, Putinvänliga framgångar i Frankrike och passiva, oförmögna politiker är hans dröm.

Kriget i Ukraina är existentiellt och en fråga om hela världens säkerhet. Trump anser att USA betalar för Europas säkerhet genom Ukrainastödet och han har fått med sig många av sina väljare på tåget. Fler republikaner är skeptiska mot Nato än innan kriget och många anser att USA ska verka för ”fred” istället för att ge pengar till Ukraina. Det senare påstår man skulle förlänga lidandet. Varför att ge upp inför en diktator inte skulle göra det, svaras det sällan på.

Resonemanget om att tvinga Ukraina till förhandlingsbordet på Putins premisser är både fel, farligt och kortsiktigt. Den som kunde sin ukrainska historia, skulle också förstå varför ukrainarna gör motstånd och hur de klarade av att inte förlora på ett par dagar. Och den som tror att Putin kommer att nöja sig med delar av Ukraina är oerhört naiv.

Samtidigt som USA naturligtvis borde fortsätta och intensifiera sitt engagemang för fria Ukraina måste Europa också göra mer. Det gäller oavsett om Biden eller Trump blir president. Det är något oerhört att vi åter har krig på vår kontinent, men politiska ledare som funderar på om det är värt pengarna. Att viktig försvarsmateriel står och dammar på sina håll medan cancerdrabbade barn blir utan sjukhus.

Fred i Ukraina måste för oss i västvärlden vara synonymt med en ukrainsk seger. Det får inte vara att Ukraina förlorar delar av sitt territorium till en blodtörstande Putin. Det viktigaste för både EU och Nato just nu att se till att vi står enade i detta och agerar på det. Allt annat är av underordnad betydelse.