Nytt styre i Region Uppsala

Region Uppsala byter styre mitt under pågående mandatperiod. Centerpartiet har valt att lämna Alliansen i Uppsala län och istället bilda en majoritet med S, V och MP. NU ringde upp Malin Sjöberg Högrell, Liberalernas regionråd, för att höra vad som har hänt. Hon berättar sin version för NU.

Efter valet skrev M, L, C och KD ett avtal för samarbete. De har styrt i minoritet med passivt stöd av SD, men det finns inget avtal med dem. De har valt att stödja en RSO (ordförande för regionstyrelsen) från Alliansen och röstat på deras budget. Under december månad uppstod vissa schismer i styret där C blev arga, men det var enligt Malin Sjöberg Högrell småsaker och inget man bryter ett avtal för.

– Sedan gick SD ut och hade en presskonferens där de krävde ett lokalt Tidö-avtal. Jag tror att det gjorde C nervösa, men jag var inte ett dugg orolig. De har stött oss i de flesta frågor och man behöver ju som parti gå ut och härja ibland, säger Sjöberg Högrell.

Efter SD:s utspel fördes det många diskussioner internt i Centerpartiet, men hela tiden sa de utåt att de inte tänkte bryta med Alliansen. När de styrande partierna efter juluppehållet skulle ha en gemensam kickoff, dök C inte upp.

– Ingen hade hört något. De hade inte ens modet eller värdigheten att träffas och säga det öga mot öga.

– Efter tre kvart fick vi meddelade om att vi skulle höras på teams. Där sa de att de behövde tänka. Jag frågade rätt ut om de lämnar alliansen, men det nekade de till. Vi frågade om de inte kunde komma på konferensen så att vi kunde prata och reda ut, men de hänvisade till att det var en intern diskussion och därför inte meningsfullt att delta i konferensen.

Konferensen fortsatte och de kvarvarande partierna i Alliansen diskuterade vad C skulle kunna tänkas att göra. Efter ett par dagar fick de inbjudan till ytterligare ett teamsmöte. Även där förnekade C att de skulle lämna Alliansen.

– Men det var ju ren lögn, alliansen fanns inte kvar som alternativ för dem. Den interna diskussionen handlade om ifall de skulle gå i opposition eller vara med i ett S+V+MP-styre. Vi hade ett avtal, men de valde att inte prata med oss. Det är rent ut sagt riktig ruttet gjort av dem.

– Jag ringde sen C:s regionråd Unn Harsem och då förstod jag att ett avtal med S förmodligen redan fanns på plats.

Är Alliansen i region Uppsala stendöd nu, eller hur ser du på kommande valrörelser i framtiden?

– Det är en bra fråga. Jag hoppas att Alliansen ska komma tillbaka till makten, men för att få med sig c måste man nog ha majoritet. Fast fortsätter de att gå vänster ut är ju Alliansen död.

– Men jag ser detta också som en möjlighet. C i Uppsala kommun är borgerliga och en del har lämnat partiet i och med det som hänt. Vi har redan nu marknadsföring på Facebook för att locka dem till oss. Dem vi hör om som har lämnat, kommer vi kontakta.

Det är mycket jobb kvar och jurister är inkopplade för att övergången ska gå rätt till, men Malin Sjöberg Högrell har mentalt resan ställt om.

– I opposition är det lättare för oss som parti att synas och höras. Det nya styret kommer inte att få det lätt. Jag kommer bli den jobbigaste oppositionspolitiker de någonsin sett, avslutar Sjöberg Högrell.

Hanna Lager