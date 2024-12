Regeringen ökar det humanitära stödet till Gaza

Regeringen har beslutat att ge 800 miljoner kronor för att avhjälpa den humanitära krisen i Gaza. Samtidigt stoppar man all utbetalning till Unwra och låter pengarna istället gå till andra FN-organ. Liberalernas utrikespolitiska talesperson Joar Forsell kommenterar besluten för NU.

Häromdagen kom beskedet att regeringen stoppar biståndet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, Unwra. Det beslutet beror delvis på att Israel förbjudit Unwra och att det därför försvårar för bistånd. Nu ger regeringen 800 miljoner, det vill säga 400 miljoner mer än tidigare, i bistånd till Gaza via Unicef och andra FN-organ. Bland annat ger man 40 miljoner till Unicef för att hjälpa barn i Gaza under vintern. Pengarna ska gå till saker som skydd, tillgång till utbildning och psykosocialt stöd.

– Det har varit viktigt för oss i Liberalerna att få till den här kraftfulla höjningen av det humanitära biståndet till Gaza och säkerställa humanitärt tillträde. Situationen är akut. Samtidigt har Unwra, vare sig vi gillar Israels beslut eller ej, inte möjlighet att verka i Gaza. Då måste vi hitta nya vägar, säger Joar Forsell till NU.

Joar Forssell

Beskedet att slopa stödet till Unwvra har mötts av stark kritik, bland annat från oppositionen. Man anser att organisationen har en unik roll i regionen och att slopat stöd till dem kommer att innebära en allt större katastrof.

– Här och nu är det viktiga inte vem utan att biståndet kommer fram. På längre sikt måste vi göra om stödet i grunden. Unwra:s nuvarande modell cementerar flyktingskapet och håller palestinska flyktingar i en osäker tillvaro i läger. Vi vill se att dessa individer ges möjlighet att integreras i de länder där de befinner sig, precis som flyktingar under Unhcr:s mandat. Det är ett steg mot en mer hållbar framtid för dessa människor.

Kriget mellan Israel och Hamas det lett till en humanitär katastrof i Gaza. Vad anser Liberalerna att man borde göra för att förbättra situationen?

– Vi anser att ledarskap spelar en avgörande roll för att uppnå fred. Till att börja med behövs en varaktig vapenvila och att Hamas och andra terrororganisationer ger upp. All gisslan måste släppas utan motkrav, vilket är en självklarhet enligt internationell rätt.

– En vapenvila är en nödvändig början, men det krävs också en långsiktig fredsplan där alla parter tar ansvar. Till en början kommer varken Israel eller Palestina kunna ansvara för säkerheten i Gaza, andra stater i regionen kommer behöva bidra.

Ni nämner ofta att Hamas och Hizbollah utgör stora hinder för fred. Vad är er lösning för Gaza?

– Terrorister kan aldrig tillåtas ha makt och inflytande i Gaza. De kan inte vara en del i en framtida fredslösning. Det krävs regionalt ansvar där normaliseringsprocessen mellan Israel och arabstaterna fortsätter. Sverige och EU bör stödja detta både politiskt och finansiellt. Den palestinska myndigheten måste stärkas och hålla fria val för att skapa förutsättningar för ett stabilt Palestina.

Tror ni att en tvåstatslösning fortfarande är möjlig?

– Ja, men vägen dit är lång och svår. Det kräver ledarskap, kompromissvilja och stöd från det internationella samfundet. Vi får dock aldrig ge upp. En fredlig och demokratisk lösning ligger i både israelernas och palestiniernas intresse.

– I dagsläget finns tyvärr inte en palestinsk regering som kan kontrollera sina egna gränser och verka som en legitim förhandlingspartner. Men vårt fokus ligger på att främja en tvåstatslösning, där både Israel och Palestina existerar sida vid sida som demokratiska och fredliga stater.

Hur ser ni på Libanons roll i en framtida fredlig lösning?

– Libanon har länge varit ett splittrat land där Hizbollah har kunnat agera fritt som en stat i staten. För att skapa långsiktig stabilitet måste den libanesiska försvarsmakten få det stöd som krävs för att kunna kontrollera hela sitt territorium. Detta inkluderar att upprätthålla FN:s säkerhetsråds resolution 1701, som kräver att Hizbollah lämnar södra Libanon och lägger ner sina vapen. Sverige bör arbeta internationellt för att säkerställa att Libanons regering får de resurser som behövs för att uppnå detta.

Liberalerna har alltid varit engagerade i Israel, varför är det så viktigt för liberaler?

– Israel är Mellanösterns enda demokrati och har dessutom en unik roll som en säker hamn för det judiska folket, särskilt i en tid då demokratin hotas och antisemitismen växer globalt. Samtidigt står landet inför ett existentiellt hot, vilket blev smärtsamt tydligt under förra hösten när både Hamas och Hizbollah attackerade civila israeler som en del av Irans långsiktiga mål att utplåna Israel.

Du betonar gång på gång Israels rätt till självförsvar men har också framfört kritik. Hur ser ni på Israels agerande i konflikten?

– Israels rätt att försvara sig är grundläggande och något vi starkt står bakom. Landet visade återhållsamhet i sitt svar på Irans robotattacker och har gjort insatser för att undvika civila förluster. Men trots detta är dödssiffrorna alltför höga, kriget har orsakat ett enormt lidande.

– Vi är tydliga med att försvarsåtgärder måste följa internationell rätt och humanitära principer. Brott mot rätten måste följas av rättsliga konsekvenser. Vår förhoppning är att konflikten snart får ett slut och att fokus kan riktas mot långsiktig fred och återuppbyggnad, avslutar Joar Forssell.

Hanna Lager

Detta är Unwra

FN-organisationen Unwra, ”United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”, bildades 1949 med ett specifik mandat att ansvara för palestinska flyktingar efter kriget 1948. Det betyder att organisationen bildades innan Unhcr – FN:s vanliga flyktingsorgan – blev en del av FN-systemet 1951. Unrwa har levt kvar i denna unika position sedan dess.

Unrwas mandat förlängs vart tredje år av FN:s generalförsamling.

Unrwa har både administrerat flyktingläger och akut hjälp i de palestinska områdena och samtidigt kanaliserat mycket av övrigt bistånd. Majoriteten av organisationens 30 000 anställda är palestinier, där anställningen är både en del av hjälparbetet och till för att genomföra annat hjälparbete.

Kritik har riktats mot att detta sätt att arbeta och leda organisationen lett till hög korruption samt en snedvridning av arbetet. Israel har också menat att personer inom Unrwa stöttat terrorism riktad mot Israel.