Debatt: Brukarrum minskar inte dödsfall i överdoser

Kasta förslaget om brukarrum för narkotikamissbrukare i papperskorgen! Det har felaktigt påståtts att det skulle kunna minska överdosdödsfallen bland missbrukare. Men Norge har i flera decennier haft ”brukarrum”, det vill säga rum där missbrukare av narkotika kan ta sina sprutor med narkotika under överinseende av sjukvårdspersonal, för att minimera risken för dödsfall.

Ändå visar den senaste rapporten från Norge att under förra året dog 363 personer av överdoser i narkotika. Det är det högsta antalet överdosdödsfall i Norge sedan år 2001. Detta trots att Norge sedan lång tid har infört sådana brukarrum som nu föreslås i Sverige. Mitt råd är kort och gott: Gör inte om Norges misstag att inrätta brukarrum. Det kommer inte att minska antalet överdosdödsfall i Sverige heller.

Brukarrum (eller sprutrum) är en både ineffektiv och dyr lösning för att förhindra överdosdödsfall bland narkomaner. Varför? Många, som inte är så väl insatta i problematiken, tror att narkomanen hela tiden vill ha starkare och starkare berusningseffekt genom sitt narkotikamissbruk. Det stämmer inte i normalfallet. Narkomanen lär sig snabbt vilken dos som ger den bästa berusningseffekten och använder sig av samma dos så länge den ger den åtråvärda effekten. Om effekten skulle avta efter en längre tids missbruk, vilket den gör efter ett tag med de preparat som kallas opioider, prövar sig narkomanen försiktigt fram till en något större dos utan någon större risk för överdosdödsfall.

En annan risk för överdosdödsfall kan uppkomma om narkomanen har köpt en variant av narkotika som är betydligt starkare än den narkotika som samma person har använt tidigare. Den risken är minimal om narkomanen har använt samma kriminella langare som tidigare. Langaren är mån om att tjäna pengar – inte bara kortsiktigt utan också långsiktigt. Därför ger inte langare sina kunder något som kan få kunden att avlida. Det skulle innebära en kund mindre och därmed mindre inkomster. Langaren är mån om att få behålla sina kunder.

Men från 2005, när Socialstyrelsen tog bort alla viktiga restriktioner för läkare att skriva ut narkotikapreparat till sina patienter, ökade antalet överdosdödsfall i Sverige under ett decennium. En forskningsstudie, som då pågick vid Karolinska Institutet i Stockholm, påvisade att just sådana narkotikaklassade mediciner spelade en stor roll för den kraftiga ökningen av överdosdödsfallen som uppkom under närmare ett decennium.

Benägenheten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel till narkotikamissbrukare var stor inom den så kallade LARO-behandlingen, alltså så kallad underhållsbehandling. Då dog ett stort antal personer som en bieffekt av LARO-behandlingen. Men det var inte de som var inskrivna i LARO-behandlingen som dog, utan deras kompisar som fick del av det överskott av mediciner som patienterna fick av sina beroendeläkare. Det var dock inte något som Socialstyrelsen visade något positivt intresse för. Snarare tvärtom! Anslagspengarna till den forskning som pågick vid Karolinska Institutet drogs in av Socialstyrelsen – kanske för att denna myndighet inte ville se resultatet av sina egna beslut.

Vad är det då som förorsakar så många överdosfall i både Sverige, Norge och annorstädes? Svaret finn hos den Europeiska narkotikamyndigheten, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, som har identifierat problematiken så här:

”I vissa situationer, till exempel avgiftning eller avbruten drogfri vård, är toleransen hos narkomaner för opioider kraftigt reducerad och som resultat av detta har de en synnerligen hög risk för överdosering, om de återupptar narkotikakonsumtionen. Av samma skäl har inadekvat eftervård mellan fängelse och samhälle också identifierats som en avgörande riskfaktor.”

(PERSPEKTIV PÅ NARKOTIKA: Förebyggande av dödsfall vid överdoser i Europa. 2017-06-06)

Det handlar alltså om de pauser som en narkotikamissbrukare gör eller tvingas göra i sitt pågående narkotikamissbruk. Antingen i form av en välbehövlig vilopaus i sitt missbruk eller till följd av läkares beslut eller som en effekt av förändringar i pågående behandling, till exempel förflyttning från fängelse till annan form av behandling. Det är en helt annan situation än den som brukarrum/sprutrum ska hjälpa till med. Det är när narkomanen återupptar sin konsumtion av narkotika efter en tids uppehåll i detsamma som överdosrisken uppkommer.

Därför kan man lika gärna kasta förslaget om brukarrum/sprutrum i papperskorgen! Ett mycket mera effektivt och mycket billigare förslag är en enkelt nässpray innehållande naloxon. Något som varje missbrukare skulle kunna få på apotek och som med en enkel instruktion kan användas på en kompis. En överdos av opioider kan göra så att hjärnan slutar hålla i gång andningen. Då får man för litet syre, man blir medvetslös och hjärtat slutar att slå. Naloxon hjälper direkt och förhindrar dödsfall. Det är ett motgift mot alla sorters opioider och fungerar genom att förhindra andningsförlamning så att hjärnan kan hålla igång andningen.

Tyvärr är det många politiker som inte har satt sig in i denna problematik och därför föreslår brukarrum/sprut som inte hjälper mot överdosdödlighet utan i stället ser till att narkotikamissbruket fortsätter med alla sina risker.

Rolf Bromme

Liberal politiker med 30 års erfarenhet som politiker i Region Stockholm och Stockholms läns landsting