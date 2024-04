Debatt: Liberalerna borde lyfta fram sambandet mellan kost och folkhälsa

Cancerfallen ökar stadigt och en lång rad sjukdomar som typ 2 diabetes, demens, Parkinson, allergier, ADHD et cetera ökar också. Regionerna är hårt belastade, köer finns och ekonomin är sedan länge hårt pressad. Sammantaget: folkhälsan är illa ute. Vi kan inte fortsätta så här.

Regionerna kan tvingas att prioritera allt hårdare och ändå måste man hålla uppe skatten på en smärtsamt hög nivå. Folkhälsan kan inte fortsätta sjunka ned i träsket. Vi måste vända sjukdomstrenden!

Nya nordiska näringsrekommendationer togs fram 2023. Då angav svenska regeringen tillsammans med regeringarna i Norden och Baltikum anvisningar för vad man ville ha. Utefter det tog sedan näringsexperter fram de nordiska näringsrekommendationerna. Svenska Livsmedelsverket baserar sedan sina kostråd på dessa. Så Livsmedelsverkets kostråd är en blandning av forskningsrön och regeringars politik.

Flera stora publicerade forskningsstudier i bland annat BMJ (British Medical Journal) och the Lancet visar på ett tydligt samband mellan konsumtion av ultraprocessade produkter och ökad risk för sjukdomar som cancer eller hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Det var flera näringsexperter som ville att det skulle skrivas om ultraprocessade produkter i rekommendationerna men ändå valde man att inte göra det.

Food and Drug Administration, FDA, USA, med Robert Califf, vill införa märkning på ultraprocessade produkter redan i år. Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi vid King’s College i London jämför ultraprocessade produkter med cigaretter och har förslagit varningstext på matprodukter som innehåller dessa.

Ett konkret exempel på extremt ultraprocessad produkt är enligt forskningsstudien: Ultra-processed food consumption in adults across Europe: margarin (Mertens m.fl. 2021). Margarin är tillverkat genom en avancerad kemisk process, där först fettsyramolekylen i rapsolja görs om genom att under hårt tryck och värme, samtidigt som väte tillförs, fås att bli stelare. Sedan tillförs flera ultraprocessade ingerdienser för att skapa den slutliga produkten: margarin. Margarin är inget som vi kan skapa hemma i köket. En lång rad av världsledande läkare och forskare som Niel Barnard, USA; Caldwell Esselstyn, USA; Dean Ornish, USA; Joel Fuhrman, USA avråder från att använda margarin och även fröoljan rapsolja.

En tidigare svensk regering och Livsmedelsverket har här valt att prioritera margarinindustrin före hälsa och därav rekommendera margarin.

Man måste alltid först lyssna på sin egen kropp. Den egna kroppen sänder hela tiden ut signaler, på olika sätt, om den inte gillar det man äter; och därefter värdera livsmedel och välja för den egna kroppen lämplig hälsosam mat.

Det är enkelt att byta från matprodukter med minst en ultraprocessad ingrediens. Finns det en innehållsförteckning, läs den noga. Ultraprocessade ingredienser är till exempel emulgeringsmedel, konserveringsmedel, aromer med E-nummer.

– Byt ut margarin mot till exempel mogen skivad avokado eller mogen ekologisk banan. (Icke-ekologiska bananer är hårt besprutad med gifter). Kanske lite tunt, (med osthyvel) skivad gurka på den.

– Välj riktigt bröd, utan ultraprocessade ingredienser. I handeln finns det bröd utan ultraprocessade ingredienser, även fullkorn och därtill ekologiskt.

– Om man vill ha kött: överväg att köpa färs och gör egna köttbullar et cetera. De färdigköpta innehåller ofta ultraprocessade ingredienser.

– Gör egen soppa. Undvik pulversopporna som innehåller minst en ultraprocessad ingrediens.

– Välj frukt i stället för godis. Godis innehåller som regel minst en ultraprocessad ingrediens. Läkaren Kristi Funk, USA, för fram forskning som visar att frukt faktiskt minskar risk för bröstcancer.

– Välj kakor med naturligt innehåll. För kakor i livsmedelsbutikerna kan ofta ha minst en ultraprocessad ingrediens.

– Välj bort läsk med ultraprocessade ingrediens; utan gör till exempel egen dryck med fruktsaft men behåll fruktköttet, för det är viktigt!

Ett väldigt underskattat problem är att sedan länge är det mesta av kostutbildning borttagen från läkarutbildningen. Det gör att de flesta av dagens läkare inte kan svara på frågor från sina patienter om hur man kan förändra kosten för att minska risk för eller faktiskt reversera sjukdom. Så läkare av idag kan inte svara på frågor som:

– Hur kan jag förändra kosten för att minska och ofta faktiskt få typ 2 diabetes att helt gå tillbaka. Det är visat av bland annat läkaren och forskaren Niel Barnard i sin forskning.

– Hur kan jag förändra kosten för sänka blodtrycket, förbättra hjärt-kärlhälsa och minska risken för en andra hjärtinfarkt? Den erfarne läkaren och forskaren Joel Fuhrman har i sin forskning visat att en kostomläggning med 450 deltagare sänkte det systoliska blodtrycket med 26 punkter och deltagarna kunde sluta med blodtrycksmediciner, därtill så förbättrades flera andra hjärt-kärlsjukdomar.

– Hur kan jag förändra kosten för att minska risken för att cancern kommer tillbaka? I en stor forskningsstudie publicerad i the Lancet med 197 000 deltagare följda över 9,8 år visade minskad risk för cancer med lägre konsumtion av ultraprocessade produkter.

Sammanfattningsvis: den ökande sjukdomstrenden kan tvinga Liberalerna att prioritera alltmer i vården och därtill hålla skatt uppe på smärtsamt hög nivå. Det är inget bra utgångsläge för att vinna röster. Men bidrar Liberalerna till att vända sjukdomstrenden kan trycket på vården minskas och skatt förhoppningsvis sänkas. Det är ett bra utgångsläge för Liberalerna att vinna röster.

Ingemar Östlund

Kristianstad