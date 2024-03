Debatt: Ukrainare fortfarande utfattiga med ny lag

Lagförslaget ”Förbättra levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd”, som migrationsministern officiellt presenterade den 24 februari, förbättrar inte den ekonomiska och sociala situationen för ukrainska mödrar med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder.

Ja, detta lagförslag erbjuder positiva förändringar för ukrainare: ett personnummer, användning av BankID, Swish, en enklare process för att använda banktjänster, en ökning av tillgängliga medicinska tjänster, möjlighet att vaba till arbetande föräldrar, ger möjlighet för flyktingar från 20 till 66 år att delta i etableringsprogrammet och få ersättning på 308 kronor per dag.

Men: I lagförslaget föreslås inga positiva förändringar i den ekonomiska situationen för vårdnadshavare till barn, pensionärer och personer med funktionshinder.

1.Ukrainska flyktingar som är vårdnadshavare, även om de har ett personnummer, kommer inte att kunna få barnbidrag, så de kommer att endast få etableringstillägg.

För ett barn under 10 år får föräldrar 26 kronor per dag (för närvarande dagersättning från Migrationsverket per barn 0-3 år = 37 kronor, 4-10 år = 43 kronor), för ett barn under 20 år – 50 kronor per dag (samma belopp som nuvarande dagersättning från Migrationsverket)

Med tanke på att de flesta ukrainska flyktingar är ensamstående mammor med barn kommer de att få mindre hjälp från den svenska staten än de som kommit utan barn. En mamma med tre små barn får endast 308 kronor för sig själv och 26-50 kronor (beroende på barnets ålder) för sina barn per dag. Medan ett gift par utan barn kommer att få bättre ekonomiskt stöd.

Det finns också det ytterligare en viktig detalj om ersättningen under etableringsprogrammet – det är inte stöd för alla dagar i månaden, bara upp till 5 dagar i veckan, det vill säga för ”vardagar”. Etableringsersättningen multipliceras med 22 (vardagar per månad), inte 30 eller 31.

Ukrainares dagersättningen betalas ut ”i realtid” , detta kan bli en väldigt svår situation för ukrainare som vill gå från dagersättning till etableringsersättning, eftersom etableringsersättning alltid ska sökas och betalas ut i efterhand.

Om någon vill ha etableringsersättning utbetalt 26 januari, måste man först delta i programmet hela december UTAN pågående dagersättning. Sedan i början av januari söker man retroaktivt ersättning för etableringsersättning december, vilket man får utbetalat 26 januari. Till 26 februari söker man ersättning för deltagande januari. Och så vidare. Det finns risk att ukrainare måste leva utan ersättning i 50-60 dagar när de ”byter ersättning”.

2. Den ekonomiska frågan om ukrainska flyktingar efter 66 års ålder är viktig, även med ett personnummer kommer de inte att kunna få äldreförsjöningsstöd, därför att de inte faller under etableringsprogrammet.

Efter att ha fått ett personnummer upphör de att vara Migrationsverkets ansvar, följaktligen kommer de inte att kunna få dagersättning 61 eller 71 kr per dag. Den ekonomiska frågan i denna kategori är därför särskilt viktig.

Detsamma gäller ukrainska flyktingar med personnummer som är mellan 18 och 20 år och lever utan vårdnadshavare, och inte kan delta i programmet från arbetsförmedlingen.

3. Ukrainska flyktingar med autism, autismliknande (som inkluderar Aspergers syndrom), utvecklingsstörningar, förvärvade hjärnskador och vissa andra grupper kommer trots folkbokföring inte att få hjälp enligt LSS. Detta inkluderar: personlig assistans personlig assistent, ledsagarservicem eller kontaktperson.

Det vill säga att ukrainska flyktingar kommer att kunna folkbokföras och ha ett personnummer, men deras rättigheter kommer att begränsas ytterligare. Lagförslaget behöver förändringar som kan förbättra situationen för mammor med barn, pensionärer och flyktingar med funktionshinder.

För mig personligen är detta lagförslag mer som ett ”hitta skillnaderna”-uppdrag än ett dokument som kommer att förbättra situationen för ukrainska flyktingar.

Khrystyna Hevchuk

Ordförande ”RefugeeHope. UA&SE”