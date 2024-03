Hoppar folk i TV-serier över hajar nuförtiden?

Det finns ett uttryck om TV-serier, ”Jump the shark”, som innebär att serien får så absurda inslag att det ses som en series vändpunkt till det sämre. Detta kommer ifrån TV-serien ”Happy days” där karaktären Fonzie hoppade över en haj med sina vattenskidor 1977. När det inte finns så mycket mer att krama ur handlingen och karaktärerna, blir karaktärerna mer skruvade och man förlitar sig på lustigheter mer än handling.

Idag tittar vi inte på TV-serier på samma sätt som man gjorde 1977 eller ens 1997. Idag ser vi en serie när vi själva behagar och att ”binge-titta” har blivit ett begrepp, det vill säga att ligga i sin säng och sträckkolla en hel serie i ett svep.

Många streamingtjänster erbjuder också gamla serier och här blir det en krock. Kanske har vi inte tidigare tänkt på att någon hoppat över en haj, men seriemakarna har ofta skruvat och skruvat på karaktärerna under en series fem eller tio år långa produktionstid. Den som ser serien i ett svep upptäcker det betydligt lättare.

Det som smög sig på under åren blir så tydligt när man ser en serie under två-tre månader istället för tio år. Den lite småkorkade karaktären förvandlas till en person med en begåvning på ett barns nivå. När man är på år tio av en serie kanske det faller sig helt naturligt att en karaktär tror att en död person ringer honom, medan det för mig som sett hela serien i ett svep blev ett ”jump the shark-moment”.

Jag inbillar mig att i den nya medievärld vi lever i kommer serier att ställas in snabbare. De kommer ha svårare att överleva sig själva. Det kanske är helt fel – vi kanske får se folk hoppa över hajar titt som tätt framöver också. Min känsla är ändå att människor inte längre acceptera vilka konstigheter som helst.

Lägg här till att det finns diskussionsforum för fans. Hur många som helst. Vi kan stöta och blöta varje scen och det finns alltid någon som håller koll på och skriver ner när karaktärerna fyller år och annan bakgrundsfakta. Allt finns bara en googling bort. Förr kunde karaktärer fylla år lite när det passade och ingen tog någon särskild notis om det, men även om inte du har koll, finns det många som har det åt dig.

Det är klart att den nya tiden kräver nya serier och ännu har det inte gått så lång tid sedan streamingtjänsterna kom. Kanske finns det TV-serier som överlever även i framtiden och kan hålla på i tio år utan att spåra ur eller överleva sig själva. Det känns bara som att kraven nu är för höga och att få tittare skulle acceptera att huvudpersonen hoppade över en haj med sina vattenskidor.

Bibliotekarien