Jan Jönsson (L) nominerad till QX-galans Årets Keep Up the Good Work

Jan Jönsson, borgarråd i opposition i Stockholms stad, är nominerad till årets QX-gala. Här uppklädd i drag i Stockholms stadshus. Foto: Robin Bäckman

Måndagen den 5 februari är det dags för årets QX-gala. Liberalernas borgarråd och gruppledare i Stockholm, Jan Jönsson, är en av de nominerade i kategorin ”Årets Keep Up the Good Work”. I somras testade han att klä upp sig som dragqueen för en dag, med hjälp av dragqueenartisten Adam ”Admira Thunderpussy” Risberg, vinnare av Drag Race Sverige – förvandlingen dokumenterades i sociala medier, reportaget publicerades även i tidningen QX och fick stor uppmärksamhet. – Vi måste ha ett tolerant samhälle, vi kan inte acceptera inskränkningar i fri kultur. Dragqueens frihet att göra de här sakerna berör oss alla eftersom det annars kan komma beröra vår egen frihet. Bäst kultur är fri kultur, sa Jan Jönsson när NU intervjuade honom efteråt (läs hela intervjun här). Hallå där, Jan Jönsson, du är nominerad i klassen Årets Keep Up the Good Work – hur är det att uppmärksammas på det sättet?

– Jag är en av fem nominerade, och jag är så imponerad av alla hbtqi-kämpar som finns med i den här kategorin. Att finnas med bland dessa nominerade är otroligt hedrande. Oavsett vem som tar hem priset är det här en viktig motivation för att fortsätta driva hbtqi-frågor i Barbro Westerholms anda. Att fortsätta kampen för fria uttryck utan förtryck, både lokalt och nationellt. Vad betyder QX-galan för att uppmärksamma hbtqi-frågorna?

– Både i Sverige och i Europa har vi sett hur auktoritära krafter växer. Oavsett om det kommer från nationalistiska, konservativa eller religiösa håll så handlar det om att begränsa människors frihet. Här är QX-galan en viktig motpol. Till ytan är det en gala med glitter och glamour, men det handlar också om att stå upp för de rättigheter som hbtqi-rörelsen kämpat och fortsätter att kämpa för. Trots de auktoritära vindar som blåser i Europa vägrar vi liberaler att ge vika, utan fortsätter stå upp för allas frihet. Du driver även förslaget om ett queermuseum i Stockholm – varför behövs det?

– Under ett besök i Polen träffade jag hbtqi-organisationen LAMBDA i Warszawa och fick höra om deras ”QueerMuzeum”. Trots hat och attentatshot kommer de inom kort att öppna ett museum mitt i centrala Warszawa. Deras ordförande var tydlig, han var trött på att hbtqi-personer behövde gömma sig för omvärlden och därför var det viktigt att inte heller gömma undan deras museum.

– Här borde Stockholm ta efter. Konst, kulturarv och information om hbtqi-rörelsens frihetskamp borde finnas synligt i centrala Stockholm i ett Queermuseum. Om Warszawa, Berlin och New York kan, så kan vi. Vilken galaklädsel kommer du ha på måndag?

– Något blommigt kanske? avslutar Jan Jönsson med ett leende. Fia Björklund Läs även intervjun som NU gjorde med Jan Jönsson om projektet där han var dragqueen för en dag här.

