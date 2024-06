Karlsbro vann krysskampen

Efter flera dagars spännande kryssrapportering är det klart att Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro får fem år till i Bryssel.

Liberalerna kunde pusta ut under valnatten, när det stod klart att partiet fick 4,4 procent av väljarnas stöd och därmed behåller sitt mandat i Europaparlamentet. Men spänningen kring vem det skulle tillfalla kvarstod i flera dagar.

Tidigt under inrapporteringen av personkryssen blev det tydligt att marginalen inte var stor mellan Karin Karlsbro och andranamnet Anna Maria Corazza Bildt. Eftersom båda samlade på sig över 5 procent av partiets röster skulle Corazza Bildt kunna kryssa sig in i parlamentet förutsatt att hennes kryss var fler.

Men när det sista valdistriktet rapporterades in under fredagen var det ändå Karlsbro som kunde fira förnyat förtroende och en till mandatperiod i Bryssel. Med 28 145 kryss mot Corazza Bildts 26 505 gick hon vinnande ur den jämna krysskampen. I ett pressmeddelande tackar Karlsbro alla kandidater och valarbetare för insatserna under valrörelsen.

– Nu fortsätter arbetet i parlamentet för ett starkt Europasamarbete där vi håller kursen för frihet och demokrati, där vi håller extremister och putinister borta från makten, skriver hon.

Även om Liberalernas 4,4 procent är mer än 2019 års 4,1 så hänger Sveriges mest Europavänliga parti fortfarande farligt nära spärren.

– Nu måste vi gå på djupet och ställa oss frågan varför det inte gick bättre, men också reflektera kring varför vi trots allt klarade av att nå ett något förbättrat valresultat än i Europavalet 2019 och samla ett högre stöd än vad vi ser i opinionsmätningarna nationellt. Jag konstaterar att det är tredje gången under de senaste 20 åren som Liberalerna gör ett bättre, istället för ett sämre resultat än tidigare val. Vi kan bättre, avslutar Karlsbro.

Liv Näslund