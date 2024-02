Krönika: Homofobin är återigen närvarande

“Att ta emot det brev som skickats av åklagaren var som en käftsmäll”. Det berättar de italienska mammorna Valentina Bagnara och Daniela Ghiotto för Sky News.

Att inte längre vara förälder till sitt eget barn. Det går knappt att föreställa sig de tunga stegen tillbaka in i huset, efter att ha läst de första raderna av brevet. Stegen måste vara bland de mest smärtsamma en förälder kan ta.

Denna mardröm rullas nu upp för många italienska samkönade föräldrar, där grova orättvisor begås i skuggan av domstolsbeslut och den nya högerextrema regeringens politik. Mammor och pappor förnekas sin rätt att vara föräldrar enbart baserat på deras sexuella läggning.

Vi vet att situationen sträcker sig bortom gränserna, där länder som Uganda med dödsstraff och östra Europa med sina egna utmaningar framstår som än mer extrema exempel. Men det som utspelar sig i Italien markerar för mig en brytpunkt. Homofobin, efter årtionden av landvinningar, är återigen närvarande, också i Västeuropa.

Konsekvenserna når långt och djupt in i barnens och familjernas vardag i Italien. Den icke-biologiska föräldern förvägras rätten att hämta sitt eget barn från skolan eller ta det till vårdcentralen. Förälderns namn raderas från barnets födelsebevis. Och det värsta av allt – om den biologiska föräldern skulle gå bort, står barnet plötsligt ensamt och föräldralöst.

Ikväll äger QX Gaygala rum. När vi reflekterar över 2023 minns vi kanske framför allt den kärleksstorm vi möttes av när Barbro Westerholm somnade in. Hennes betydelse för den svenska hbtqi-rörelsen och Liberalernas historiska engagemang i frågorna går inte att överskatta.

Partiets vägval har dock skapat ett sår i den långa och nära relationen mellan Liberalerna och den svenska regnbågsrörelsen. Förra årets gala präglades därför av hyllningar till en företrädare från ett annat parti.

Men det finns ljuspunkter att omfamna.

Liberalerna (och Moderaterna), efter månader av insatser från HBT-liberaler, har nu gått förbi den egna regeringen och banar väg för ökade möjligheter att påverka sitt kön i folkbokföringen för Sveriges transpersoner.

Ett landsmötesbeslut som gör Liberalerna till det första partiet i Sverige att stödja grundlagsskydd för transpersoner.

Jan Jönssons globalt uppmärksammade dragkampanj som ikväll nomineras under kategorin ”Årets Keep Up the Good Work”.

Blotta tanken på breven till de italienska föräldrarna borde nu få varje liberal medlem att snöra på sig kampanjskorna. Vi måste ut och berätta om hur vårt Europa ser ut.

Ett Europa där varje individ ska få vara förälder till sitt barn oavsett vem hen älskar.

Ett Europa som står starkt och sammanhållet, enade mot Putin och hans vidriga anfallskrig.

Det är vår förbannade skyldighet.

Carl Otto Engberg är förbundsordförande för HBT-liberaler.