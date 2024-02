Krönika: Där engagemanget gror – där bor fria bildade individer

En sen eftermiddag längst in i lokalen, bakom stängd dörr och med varsina lurar över öronen sitter dem. De jobbar frenetiskt, ändrar, klipper bort, lägger en ny vers och justerar ljudet. Höga skratt när det blir fel, suckar och slutligen en give me five. Där satt den. Låten de producerat i hiphopstudion började som en känsla i magen efter helgens blåljus och har nu blivit till en färdig låt. All ledig tid har gått åt till att skriva texter, testa formuleringar, justera beats och nu slutligen spela in och mixa samman.

”Jag blir så arg, inte för att jag lär mig dåliga saker, utan för att jag inte fått lära mig detta tidigare i mitt liv!”. Det är den första kommentaren när gruppen kommer ut från allrummet på dagliga verksamheten. Alldeles nyss handlade diskussionen om hur jag undviker att bli lurad och om ekonomisk trygghet och säkerhet på internet. Nu blir det paus med fika, men samtalet flyter vidare med stort engagemang, från digital säkerhet till olika samhällskriser och hur vi kan hjälpa varandra då. Tiden går fort och helt plötsligt är fikapausen slut, men det gör inget för gruppen vill gärna lära sig mer.

Hej! Hur kan jag hjälpa dig? Oj, vad ska jag svara, det verkar ju som att den pratar med mig? Vi hjälps åt att svara; kan du hjälpa mig att med förslag på meny för en trevlig middag med vännerna? Absolut! Det låter kul. Vad har du för preferenser när det gäller typ av mat och eventuella allergier eller kostrestriktioner att ta hänsyn till? Energin höjs runt bordet när AI-roboten matar fram recept, instruktioner och tips. Att få testa detta tillsammans var det ingen av deltagarna som hade tänkt sig, när de för ett år sedan kände sig tvungna att anmäla sig till ”kom igång med att sköta bankärenden digitalt”. Nu finns det inga hinder för nästa ämne att utforska.

Här är tre exempel där Studieförbundet Vuxenskolan genom folkbildningens metoder gett möjlighet för lärande, utveckling och bildning. Kanske deltog du själv under träffen Liberalism i en ny tid, i Västerås, i diskussionerna på frihetsfikat i Uppsala eller i studiecirkeln i ”Politik i praktiken”. Vi mötte under förra året 129 000 unika deltagare, runt om i hela landet. Vi är väl representerade även i landsbygder och genom vår funktionsrättsverksamhet engagerade vi nästan 14 000 deltagare med egen funktionsnedsättning.

För folkbildningen är engagemanget grunden, precis som för politiken. Inte minst för cirkelledaren som ger av sin tid och kunskap. För att hjälpa unga samhällsengagerade att skapa allt från hiphop till schlager i våra studios, att lära ut första hjälpen och hur jag kan agera vid samhällskriser till personer med funktionsnedsättning och för att introducera AI eller kunskap om att sköta sina bankärenden digitalt för seniorer. Cirkelledaren är samhällets superhjälte, som bidrar till ett fritt och deliberativt samhälle.

Men engagemanget är också grunden för deltagandet. Folkbildningen möjliggör för varje individ en ökad orientering och bredare bildning kring hur samhället fungerar och hur det- och du själv, kan påverka dina livschanser. Eller som vår idé kan sjungas, We’re going up, up, up, up, up, up. Euphoria.

Det är därför liberaler gillar Studieförbundet Vuxenskolan och de studiecirklar som vi ger förutsättningar för, inom en bredd av ämnen och grupper men med en riktning mot föreningslivet, landsbygder, personer med funktionsnedsättning och integration. Tillsammans bildar vi Sverige.

Linus Olofsson är tillförordnad förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.