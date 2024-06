Liberal sommaravslutning i Örebro

Efter en intensiv vår kan liberalpartisterna pusta ut. På många håll i liberala landet har det hållits välförtjänta sommaravslutningar – här rapporterar Mats-Olof Liljegren från Liberalerna Örebro kommuns avslutning i veckan.

När det kraftiga regnet äntligen gav vika på måndagskvällen, samlades Liberalerna i Örebro kommun för sin sommaravslutningsfest under tak vid Restaurang Svalan i Brunnsparken.



Ett 40-tal medlemmar njöt av en härlig grillbuffé, följt av läcker kladdkaka, kaffe och grädde.



Sommartalen inleddes av kommunstyrelsens ordförande, Pia Delin, som uttryckte sin djupa tacksamhet för det gångna året. Hon uppmanade också till en viss “stillhet” under sommar och höst, vilket fick oss i staben att le brett. Att sitta still är ju inte vår starkaste sida, något som kommunalråd Karolina Wallström snabbt påpekade med glimten i ögat.

Liberalerna Örebros kommunalråd Karolina Wallström och kommunföreningens ordförande Pia Delin.

Regionråd Willhelm Sundman tog vid och tackade för de lysande insatserna under EU-valet, som var en stor framgång jämfört med valet för fem år sedan. Nästan alla kommuner i regionen gick framåt, vilket skapade en härlig stämning av stolthet och glädje.

En varm hälsning skickades till Levi Rönnberg, vår utmärkta valombudsman, som tyvärr befann sig på annan ort denna kväll.

Willhelm Sundman, regionråd för Liberalerna i Region Örebro län.

Talen avslutades av Karolina Wallström, som starkt betonade Liberalernas laginsats. “Vi gör det här tillsammans” är hennes mantra, och det ekade genom kvällen. Karolinas närmaste medarbetare, Jerker Lindgren, Mats-Olof Liljegren och Levi Rönnberg, uppmärksammades också, även om de kommer att få en separat avtackning senare.



Kvällens tacktal hölls av Liberalernas vice gruppledare, Patrik Jämtvall, som delade ut sommarbuketter från Glanshammar. De delades också tidigare ut av Karolina Wallström till de andra talarna, vilket skapade en extra touch av sommarkänsla.



En mycket fin och trevlig sommarfest avslutades i god stämning, och känslan av laganda, som Karolina Wallström så ofta talar om, bärs nu av oss alla.



Text & foto: Mats-Olof Liljegren