Inga fria val i Venezuela trots att Maduro lovat

Fakta om Venezuela







Antal invånare: 28,2 miljoner (2021)

Huvudstad: Caracas

Språk: spanska

Religion: ca 92% kristna (varav ca 80 procent katoliker, ca 10 procent protestanter), 1 procent spiritism och ca 5 procent icke-troende.

Yta: 916,445 km2



Venezuela ligger i norra Sydamerika med kust mot Karibiska havet. Landets oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin. Länge framstod Venezuela som ovanligt stabilt och välmående för regionen. Men en ”socialistisk revolution” i början av 2000-talet har följts av vanskötsel som har utlöst en akut ekonomisk och humanitär kris.



Den venezuelanska flyktingvågen är den största i Latinamerikas historia och överstiger flyktingströmmen från det krigshärjade Syrien. Enligt Regional Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (R4V), ledd av UNHCR och IOM, fanns det i september 2023 över 7,7 miljoner venezuelanska flyktingar och migranter över hela världen, varav 84 % (6,5) miljoner) finns i Latinamerika och Karibien.