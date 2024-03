Birgitta Ohlsson har fått utmärkelsen ”Hans van Baalen Medal of Liberalism”

Liberala internationalen har nominerat Birgitta Ohlsson, tidigare EU-minister och riksdagsledamot för Folkpartiet/Liberalerna till priset Hans van Baalen Medal of Liberalism, för sina insatser för liberalismen i världen. Hon nomineras till priser för sina insatser både i Sverige och i världen, nu senast på National Democratic Institute i Washington DC.

Motiveringen till utmärkelsen lyder: “champion who has also fought all her life – very successfully – for our liberal values, in government and through her work with NGOs promoting the rights of women and minorities. She is recognised as a liberal icon who has dedicated her life to politics and liberalism as well as being a very respected liberal author in her native Sweden.”

På Liberala internationalens webbplats skriver de att Birgitta Ohlsson är mycket tacksam för utmärkelsen och berättar om när hon har träffat Hans van Baalen.

– Under mina år i politiken och därefter var Hans van Baalen alltid en inspirerande symbol för liberal internationalism. Som ung parlamentsledamot för tjugo år sedan träffade jag honom på kongresser med Liberala internationalen i Dakar och Marrakech. Som EU-minister för tio år sedan var han en inspirationskälla när jag kom till Bryssel, säger Birgitta Ohlsson i en kommentar till Liberala internationalen.

– Efter att ha utsetts till direktör för det politiska partiteamet vid National Democratic Institute (NDI) diskuterade vi strategier för att stödja demokratiska politiska partier i en tid när auktoritära krafter är på frammarsch. Hans påminde partierna om att hålla sig till sin ideologi, ”Om väljarna inte känner igen ditt parti kommer de inte att rösta på dig”, säger Birgitta Ohlsson vidare.

Hans van Baalen var ordförande för Liberala internationalen 2009-2014 och därefter delas medaljen ut. Efter tiden som ordförande i Liberala internationalen, var han partiledare för Alde. Hans van Baalen avled efter en kort tids sjukdom 2021.

Hanna Lager