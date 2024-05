Bokmässan firar 40 år och det präglar årets bokmässa

Bokmässan hade presskonferens om årets seminarieprogram som släpptes i dagarna. Den kända författaren Joyce Carol Oates kommer till mässan, något som varit känt sedan tidigare. Annars präglas årets mässa av minnen eftersom det är 40 år sedan mässan startade.

Joyce Colo Oates kommer för att ta emot det nyinstiftade priset Sjöjungfrun, något som NU skrivit om förut. Presskonferensen inleddes med att presentera Oates och priset.

– Joyce Carol Oates får priset för att hon har berört oss djupt med sina verk, sa Frida Edman, chef för Bokmässan i Göteborg, på presskonferensen.

De fängslade svenskarna Gui Minhai och Dawit Isaak ska hedras och man ska lyfta fram pressfriheten i en manifestation med bland annat Kurdo Baksi och Angela Minhai.

Tema Sápmi

Johan Kollén, redaktör för bokmässans programgrupp, presenterade ett av bokmässans teman, Sápmi.

– Tema Sápmi är den största manifestationen för samisk kultur utanför Sápmi någonsin, sa han på presskonferensen.

Omslaget på katalogen samt illustrationer inuti är gjorda av den norska samiska konstnären Kine Kjær. Den samiska kulturen ska belysas från flera håll och Johan Kollén stannade vid språket. Det finns mer än 580 ord för snö i samiskan. Vad händer med det om klimatet förändras, frågade han sig.

Tema rymden

Tema rymden presenterades av Erik Eje Almqvist. Det kommer att handla om allt från vetenskap om rymden till science fiction. Bland annat kommer fyra astronauter från tre länder kommer att finnas på plats. Den belgiska fysikern Thomas Hertog kommer att prata om de upptäckter han gjort tillsammans med Stephen Hawking som förändrat synen på universums uppkomst.

– Det kommer också att handla om frågan om liv på andra planeter och framtida bosättningar på Mars, men en sak som blivit tydligt för oss när vi jobbat med temat är att vi står inför en ökad kommersialisering av rymdtrafik, sa Erik Eje Almqvist och berättade att de därför bjudit in rymdjurister för att reda ut vad som gäller och vad man kan göra.

Utöver det har bokmässan bjudit in fyra av Storbritanniens främsta science fictionförfattare. Den brittiska poddredaktionen No such thing as a fish kommer också att vara på plats för att prata rymden.

Övriga seminarier

På mässan är 50 av seminarierna temaseminarier. Då återstår 250. Oskar Ekström berättade om andra höjdpunkter ur seminariekatalogen och började berätta om gängkriminalitet, Tidösamarbete, konflikten Israel-Palestina och Ukraina. På det sistnämnda ämnet berättades det att den ukrainske poeten Artur Dron kommer, under förutsättning att han får permission från fronten.

Annars blir det som vanligt seminarier om läsning, bibliotek och skola. Det kommer att vara ett ministermöte med kulturministrar eller statssekreterare från Norden, där både Parisa Liljestrand och Lotta Edholm medverkar.

Under barn och unga handlar det om bilderböcker och där är den koreanska barnboksförfattaren och Alma-pristagaren Baek Heena medverkar. På det temat är det annars mycket bok-tiktok, eller booktok som det också kallas, och det lyftes även fram att youtubergruppen IJustWantToBeCool kommer.

Mot slutet presenterade programgruppen några personliga favoriter och där kom det fram att den finska författaren Sofi Oksanen kommer till bokmässan och pratar om sin senaste bok, “I samma flod”. Det är en fackbok om hur Putins styre i Ryssland drabbar kvinnor.

En svensk kulturkanon ska också diskuteras rent innehållsmässigt. En panel ska plocka fram några intressanta bidrag till en sådan.

Hanna Lager