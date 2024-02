”Vi måste hela ­tiden vara bäst”

Karolina Wallström, Liberalernas kommunalråd i opposition i Örebro, blev politiskt aktiv i början av 2000-talet. Hon var engagerad i föreningar, satt i styrelser och var aktiv i civilsamhället i Örebro. Flera partier drog i henne.

Att det till sist blev Liberalerna var inte givet. Det var svärfar, förtroendevald för dåvarande Folkpartiet, som övertalade henne att bli ledamot för partiet i Glannshammars områdesnämnd, med ansvar för skolfrågor.

– Jag hade hittat rätt parti eftersom jag är lösningsorienterad – vår värdegrund som idéburet visionärt parti passade mig väldigt bra. Liberaler vill alltid hitta nya vägar när omvärlden förändras.

– Alla borde någon gång vara fritidspolitiker och delta i det politiska systemet, lägger hon till.

I samma veva blev en tjänst som politisk sekreterare ledig i Örebro kommun. Karolina Wallström, som fått lämna jobbet som global inköpare på Ericsson i Kumla då företaget flyttades, hade precis studerat i ett år med bibehållen inkomst. Hon hörde av sig till dåvarande kommunalrådet och fick jobbet.

– Så började det. Och nu har jag varit heltidsanställd i partiet i 23 år, säger hon.

2014 efterträdde Karolina Wallström Staffan Werme som kommunalråd.

Unikt för Örebro är att kommunen har många politiker.

– Vi har haft antal förtroendevalda i paritet med Stockholm. Den politiska kulturen och organisationen i Örebro har alltid haft många politiker – alla partier över tre procent har i princip något kommunalråd. Det finns mycket politiska resurser, säger hon.

– Det är en enorm fördel, det är många som är avundsjuka. Vi har det otroligt väl förspänt, men det förpliktigar också.

Örebroliberalerna har inte tappat medlemmar på många år och har en positiv medlemsutveckling.

– Det ligger en hel del arbete från våra resurser bakom det. Vi måste hela tiden vara bäst.

– Idag har jag 2,5 politisk sekreterare. Det existerar bara i Stockholm, Malmö och Göteborg. Då måste jag vara bra, men det passar mig – jag driver hela tiden framåt. Jag försöker bygga ett inkluderande starkt, liberalt lag här i Örebro.

Att ha höga ambitioner är viktigt.

– Vi kampanjar alla de fyra åren mellan valen. Vi har beslutat att göra fyra inlägg i media varje vecka, det har vi hållit i kanske tio år. Med sociala medier blir det idag ännu fler. Det är viktigt med målsättningarna, de styr verksamheten.

Partiet producerar även ”Liberalnytt” på facebook, där man pratar om aktuella frågor. Fram till sommaren gör man även ”EU-studion”.

– Har man så här mycket pengar måste vi också dela med oss och hjälpa till att dra för liberaler i hela länet, även i de andra elva kommunerna.

Ett av hennes mål är att man ska samordna resurserna så de kommer fler till del.

Att sätta laget före jaget är något hon lärt sig av partiledaren och örebrokollegan Johan Pehrson.

– Det försöker jag leva efter. Alla måste få utrymme. Man måste också hälsa på alla – det lärde jag mig av min företrädande Staffan Werme.

Karolina Wallström är numera även förbundsordförande för Liberalerna Örebro län, en roll som hon egentligen inte sökte, men när frågan kom tog hon på sig uppdraget.

– Jag är politiker på heltid – det är betydligt lättare för mig att sitta på mitt kontor och skicka ordförandebrev och dra igång grejer, än för andra som är fritidspolitiker.

– Jag är gärna energiknippe och skapar möjligheter. Sedan behöver man hjälp av medlemmar och förtroendevalda. Det är de som gör jobbet, men jag kan vara igångsättare.

Karolina Wallström beskriver att hon aldrig suttit och väntat på att andra ska komma med lösningar utan alltid varit snabb med att ta på sig ledartröjan.

– Men man måste kunna vara tyst ibland också. Man kan inte alltid vara den som driver – man måste lämna utrymme för andra så de kan blomma upp. Annars missar man bra förslag, säger hon.

Tillsammans med sina politiska sekreterare Jerker Lindgren och Mats-Olof Liljegren – som båda varit med i över tio år – och Levi Rönnberg som ny i gänget med ansvar för att sköta sociala medier, bildar hon ett innelag för det politiska arbetet i Örebro kommun.

– De har funnits vid min sida länge. De är mitt stöd.

Pride-tåg i Örebro med starka inslag från Liberalerna. Mats-Olof Liljegren, Karolina Wallström och Levi Rönnberg leder den liberala gruppen, i bakgrunden skymar Willhelm Sundman, regionråd och Elin Nilsson, riksdagsledamot. Gänget som jobbade på Rådhuskansliet under valrörelsen 2022. Nedan fr v: Mats-Olof Liljegren, Jerker Lindgren, Karolina Wallström. Övre redan: Johan Graff Andersson, Leia Nalis, Adam Furustam och Levi Rönnberg.

Men att vara kommunalråd kan ändå bli ensamt, speciellt när det blåser i politiken – Karolina Wallström är inte den som håller tillbaka. Eller när det handlar om att axla tungt ansvar i politiska förhandlingar eller för att producera till exempel skuggbudget. Hon måste alltid vara kunnig, påläst och ta ansvar för att dokumenten är på plats i tid.

– Men hur ensam du blir är ändå upp till dig själv – hur mycket du delar med dig av dina funderingar och släpper in folk. Du bestämmer nivån själv.

Hon har ett stort nätverk av liberaler, medlemmar och förtroendevalda, men också människor utanför politiken – hos dem söker hon råd och stöd.

– Sedan misslyckas jag ibland ändå, det är inte alltid så väloljat som det låter. Men har jag jobbat riktigt hårt innan och har bra marginaler, då klarar jag kaoset också, säger Karolina Wallström.

Örebro styrs sedan valet av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Karolina Wallström tycker det har varit intressant att följa utvecklingen där allt fler S och M-samarbeten vuxit fram.

– Det blir många kompromisser mellan S och M, men det blir också en stark majoritet, vilket gör det svårt för ett litet mittenparti.

Karolina Wallström är andre vice i kommunstyrelsen, det ger henne visst inflytande. Hon är nära både det moderata och det socialdemokratiska kommunalrådet, som även är KS-ordförande.

– Jag har en fördel i att ha jag har haft nära samarbete med Moderaterna tidigare. Vi kan göra upp om vissa saker över gränserna, för örebroarnas bästa. Jag upplever att det finns ett sådant utrymme för Liberalerna.

– Har man över 20 års erfarenhet är det intressant att använda den, inte bara till oppositionsutspel och utan också till att hitta lösningar i viktiga frågor, säger hon.

Finns det några fördelar med att sitta i opposition?

– Det är mycket lättare att driva liberala förslag, jag kan hålla mig nära Liberalernas värdegrund. Men det är det enda som är bra. Om du vill vara ansvarstagande – då är det skrutt att sitta i opposition, säger Karolina Wallström.

– Jag har varit både i majoritet och i opposition. Liberalerna har haft kommunstyrelseordförandeposten under min tid här, så jag vet hur trevligt det är att vara med och bestämma. Speciellt när det gäller små saker som är lätta att rätta till.

Var hämtar du energi när det blir mycket i politiken?

– Från humor så klart. Och att träffa folk, den största energikällan är att åka ut och träffa fältassister, företagare och andra.

– Vi har soppluncher 20-30 gånger per år. Då serverar vi soppa på vårt kansli och under en timme pratar vi om aktuella frågor under lättsamma former med 3-4 inbjudna personer. Där hämtar jag energi och blir påfylld.

– Närheten till väljarna och medborgarna är det absolut bästa med att vara kommunpolitiker.

Fia Björklund

Karolina ­Wallström Född 15 september 1967. Kommunalråd för Liberalerna i Örebro kommun. Hon tillträdde uppdraget 1 maj innan valet 2014 för dåvarande Folkpartiet (FP). Började som fritidspolitiker i Glanshammar i början av 2000-talet. Tidigare ­politisk sekreterare för Folkpartiet i Örebro kommunfull­mäktige. Inför valet 2014 var hon föreslagen som andra namn på ­kommunvalsedeln efter Staffan Werme. Under nomineringsmötet föreslogs hon som första namn och vann nomineringen. Staffan Werme valde att avgå redan innan valet.

FAKTA: Örebro kommun Örebro kommun ligger i Närke, centralorten Örebro är residensstad i Örebro län. Yta: 1 621 kvadratkilometer Befolkning: 159 257 (2023) Örebro är en handels- och logistikstad. Stora arbetsgivare är Örebro universitet, Epiroc och Universitetssjukhuset i Örebro. Sedan 2022 styrs kommunen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Källa: Wikipedia

Detta är en delad artikel ur tidningen NU nr 2 2024 som ges ut vecka 7. För att ta del av hela innehåller i månadsmagasinet, antingen i tryckt form eller digitalt, behöver du vara prenumerant. Teckna din prenumeration här.