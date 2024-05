Sundsvalls kommun har magiska omgivningar

Ina Lindström Skandevall har varit med i Liberalerna sedan 20-årsåldern. Hon är gift med Lars Persson Skandevall, även han en känd profil i partiet, och det var också han som fick henne att flytta uppåt landet 2011.

Hon beskriver sig med orden ”mamma till Axel, 10 år, och bonusmamma till tre bonusbarn, har häst och försöker hinna med familj, häst och politik”. Idag är hon gruppledare för Liberalerna i Sundsvall och sitter numera även i Liberalernas partistyrelse. Det blir med andra ord inte så mycket tid över till annat, konstaterar hon.

Ina Lindström Skandevall har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, om än inte partipolitik – det startade så smått i och med skolvalen på gymnasiet. När hon sedan på universitetet i Linköping blev meddragen på föreläsning om liberalism med Erik Ullenhag, tidigare bland annat LUF-ordförande och riksdagsledamot för dåvarande Folkpartiet, som hon hittade sitt parti.

Hon blev snabbt aktiv, till att börja med i ungdomsförbundet. Men redan 2002 halkade hon in i landstingsfullmäktige i Östergötland på ett bananskal. Folkpartiet hade nomineringsmöte 2001 och behövde en ung kandidat på listan. Ina fick frågan om hon kunde tänka sig att stå med – hon svarade ja med villkoret att de lovade att hon inte skulle komma in. Partiet hade två mandat och låg under spärren, hon sattes på femte plats. Sedan gick det som det gick i valet 2002, då Leijonkungen tog FP till 13 procent.

– Och så satt jag där i landstingsfullmäktige, väldigt oplanerat, säger Ina Lindström Skandevall.

Hon fick anställning av ungdomsförbundet som regionombudsman och var ansvarig för Östergötland, Örebro, Sörmland, Västmanland och Dalarna från 2003. Det ledde till att hon blev politisk sekreterare i Örebro kommun året efter. Hon flyttade dit och blev aktiv i kommunpolitiken i Örebro fram till 2011 när hon flyttade upp åt landet.

Sedan tio år tillbaka är hon aktiv i kommunpolitiken i Sundsvall, valet 2018 blev hon ledamot i fullmäktige och är sedan två år tillbaka också gruppledare också gruppledare för Liberalerna.

– Det jag tycker är fantastiskt med Sundsvall är miljön. Inom en kvart har du sandstränder och klippor vid havet, du har sjöar och flera slalombackar, vi har milslånga längdskidspår, orörd skog och berg – det är magiska omgivningar.

– Sedan är utmaningen att Sundsvall är en gammal industristad med företag som SCA och aluminiumtillverkaren Kubal, och en gammal trädstad. Man har haft lite haft svårt att hitta en ny identitet, beskriver Ina Lindström Skandevall.

Utbildningsgraden är låg och kommunen har haft svårt både att växa och ställa om.

– Vi har hamnar lite i kläm. Man pratar mycket om den gröna industrirevolutionen i norr, och den finns här också, men man glömmer bort Västernorrland. Vi blir bortglömda i mitten.

Hon upplever att staden står och famlar.

– Vad ska Sundsvall vara för stad? Den stora utmaningen är att hitta färdplan framåt. Vi har många världsledande industriföretag här, som Emhart Glass Sweden, Permobil och Valmet – stora internationella företag som gjort sin gröna revolution.

Men det är en utmaning att hitta utbildad arbetskraft. Hon berättar att det för bara ett år sedan var svårt att få elever att söka industritekniska programmet på gymnasiet – i år var bra intaget bra, så kanske har man lyckats vända trenden nu.

Dags för kampanj – Ina delar ut flygblad i brevlådorna.

Kommunen styrs sedan valet av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, det är tredje mandatperioden med samma majoritet. Hur tycker du det fungerar?

– Det är en tydligt vänsterlutande majoritet. Centerpartiet syns inte alls.

– Vi har en stor utmaning i att kommunen inte har en stabil ekonomi. Som andra kommuner hade Sundsvall fantastiska resultat under pandemiåren, när vi fick statsbidrag. Men nu går skolan på knäna, man har dragit ned mycket där. 2015 låg vi rankade på plats 46 i hur mycket kommunen ger per elev i skolan. Nu är vi på plats 278.

– Resurserna har strypts enormt och det ser vi nu också i dåliga skolresultat. Där kan man kan säga att majoriteten definitivt har misslyckats.

– Jag är en riktig folkpartist – skolfrågan, jämställdhet och demokratifrågor är de tre frågor som jag brinner mest för, säger Ina Lindström Skandevall.

Hur ser Liberalernas möjligheter att påverka ut?

– Vi försöker driva på i skolfrågan. Partiet har traditionellt varit ganska starka här, men drabbades hårt i senaste valet. Vi tappade mycket kommunalt och åkte även ur regionen.

Det har varit jobbiga år här uppe, men jag tycker ändå att vi har lyckats påverka en del. Vi har varit aktiva med att skriva motioner och fått ett stort genomslag i skolfrågan.

– Jag tror att majoriteten tycker att vi är ganska jobbiga, säger Ina Lindström Skandevall som försöker hitta balansen mellan att kompromissa och att kritisera styret. Hon försöker förhandla med majoriteten där det går och det har också gett vissa resultat. Liberalerna har till exempel lyckats driva igenom en handlingsplan mot hedersrelaterat våld, porrfilter på datorerna i skola och förskola och har också lyckades rädda några skolor från nedläggning under förra mandatperioden.

– Jag tycker ändå vi får lite genomslag, summerar hon.

Ina Lindström Skandevall till vänster. Liberalerna Sundsvall har besök av riksdagsledamöterna Cecilia Rönn och Malin Danielsson (längst till höger).

Finns det några fördelar med att sitta i opposition?

– Man kan vara lite mer kreativ än när man sitter i majoritet. Vi måste ju vara ansvarstagande och lägga fram en budget som är realistisk, men man kan svinga lite mera fritt när man inte sitter i majoritet. Vi kan ta ut svängarna med mer liberal politik.

Vad är roligast med att jobba kommunpolitiskt?

– Att man hamnar nära medborgarna. Det är vardagsfrågor där man kan göra skillnad. Det blir inte alltid så ideologiskt som när man kommer upp på högre nivåer i politiken, men det vi gör påverkar människors vardag och liv – det är roligt att känna att man gör skillnad på riktig.

Och svårast?

– Att hela tiden behöva förhålla sig till kommunernas dåliga ekonomi. Det är det tråkigaste och svåraste, att väldigt mycket hamnar i penga- och finansieringsfrågor, istället för i diskussioner om utveckling, ideologi och hur vi gör saker bättre, säger Ina Lindström Skandevall.

Som på många andra ställen i landet har Liberalerna i Sundsvall drabbats hårt av de senaste årens slitningar i partiet.

– Vi har tappat medlemmar, men vi är ett troget litet gäng som håller i och håller ut och försöker vända trenden. Och vi har väldigt roligt när vi gör saker.

– Men det en jätteutmaning att hitta en väg framåt där Liberalerna fortsätter vara relevanta, kan värva nya medlemmar och får återväxt och påfyllnad. Det tycker jag är vårt viktigaste jobb just nu.

– Politiken i all ära, men har vi inga medlemmar som kan driva frågor i nämnder och fullmäktige spelar det ingen roll hur bra politik vi än har, slår Ina Lindström Skandevall fast.

Fia Björklund